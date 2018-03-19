Голова ВР Андрій Парубій закликав фракції і групи "відставити політичні емоції і політичне протистояння".
Дивися повний текст Депутати відмовилися скасовувати e-декларування для громадських активістів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:00
Депутати відмовилися скасовувати e-декларування для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати відмовилися скасовувати e-декларування для громадських активістів.
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:11
Правильно решение.
Активисты по борьбе с коррупцией должны первыми сдавать такие декларации.
В чем прикол их скрывать?
Почему Запад хочет чтобы их не показывали?
Сколько нужно бычьих хвостов, чтобы дотянуться до Луны?
Ответ: Достаточно одного, подлиннее.
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:04
Какие ещё такие активисты? Мало наскакали.
Перед законом ВСЕ равны.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:32
Не поленитесь внимательно изучить сей документ о декларировании и кого кроме самих активистов (да бог с ними и их родственниками а так-же источниками финансирования данных противокоррупц. организаций) он так-же касается. Вот тут основная собака и зарыта. На ком держаться все розыскные и СБ в мире - угадайте.....
Додано: Вів 03 кві, 2018 16:52
Каждый политик, вставший на защиту такого декларирования должен стать домохозяйкой
Додано: Вів 03 кві, 2018 17:13
Потому как у государства и чиновников (коррумпированных и не очень) появляется средство давления на гражданские общественные организации.
Вроде очевидно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
реклама
|