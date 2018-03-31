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Українці хочуть виводити
більше валюти за кордон

Українці хочуть виводити більше валюти за кордон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:35

Українці хочуть виводити більше валюти за кордон

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк за підсумками трьох місяців (січень-березень) 2018 року видав 290 електронних індивідуальних валютних ліцензій.

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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:35

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shev4uk
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