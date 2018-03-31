Національний банк за підсумками трьох місяців (січень-березень) 2018 року видав 290 електронних індивідуальних валютних ліцензій.
Дивися повний текст Українці хочуть виводити більше валюти за кордон.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 14:35
Українці хочуть виводити більше валюти за кордон
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Дивися повний текст Українці хочуть виводити більше валюти за кордон.
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:35
Список "украинцев" в студию, манипуляторы!
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
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