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В Україні остаточно ліквідують один з державних банків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:40
Пропонуємо до обговорення:
Вже з березня 2016 року банк вважався проблемним.
Дивися повний текст В Україні остаточно ліквідують один з державних банків
.
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