Банки продовжують підвищувати ставки за гривневими вкладами фізосіб.
Дивися повний текст Вище й вище: банки продовжують підвищувати ставки за депозитами.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 17:03
Вище й вище: банки продовжують підвищувати ставки за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вище й вище: банки продовжують підвищувати ставки за депозитами.
Додано: Вів 03 кві, 2018 17:04
А депосертификаты чем помешали? Ну оформляют еще одну бумажку, понятно, что есть минимальный размер.
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