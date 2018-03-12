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Вище й вище: банки продовжують
підвищувати ставки за...

Вище й вище: банки продовжують підвищувати ставки за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:03

Вище й вище: банки продовжують підвищувати ставки за...

Пропонуємо до обговорення:
Банки продовжують підвищувати ставки за гривневими вкладами фізосіб.

Дивися повний текст Вище й вище: банки продовжують підвищувати ставки за депозитами.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:04

А депосертификаты чем помешали? Ну оформляют еще одну бумажку, понятно, что есть минимальный размер.
andrey_spec
 
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