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Вище й вище: банки продовжують
підвищувати ставки за...

Вище й вище: банки продовжують підвищувати ставки за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:03

Вище й вище: банки продовжують підвищувати ставки за...

Пропонуємо до обговорення:
Банки продовжують підвищувати ставки за гривневими вкладами фізосіб.

Дивися повний текст Вище й вище: банки продовжують підвищувати ставки за депозитами.
R2
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А депосертификаты чем помешали? Ну оформляют еще одну бумажку, понятно, что есть минимальный размер.
andrey_spec
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:21

Все тупее, тупее и тупее... Про заголовки на Финансах желтушные. 15,25*0,805=разве это высокая ставка?! Выше и выше, это когда с 18 до 27. А тут... и говорить не о чем.
Артём
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:30

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Банки продовжують підвищувати ставки за гривневими вкладами фізосіб.

Вище й вище

Ну да, инфляция 22%, а гривнедепозиты опустили и в лучшем случае чистыми 12-14%. Когда экономика развивалась такие % в валюте давали. Сейчас экономика в стране на дне и ниже опускать, так вообще не понесут. Приходится "выше".
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 21:41

Очень маленький процент, самые привлекательные депозиты - валютные, но.... выгода на столько мизерная - отдать кучу денег на пользование банком а потом вернуть что кот наплакал.... храним в матрасе как в старые добрые. На проезд в банк потратишь больше!!!
Juna
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:09

Новость без комментариев!!!. по этим ставкам ещё налог на депозит, и реальные деньги не покрывают инфляцию ни в дол. ни в грн. Государство на дне, ему деньги населения не нужны. Слава героям
dost1980
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:41

Любопытные цифры - даже и не помню, были ли в этом веке у меня депозиты с такой доходностью. Вдвойне любопытные на фоне вчерашнего сообщения о размещении гособлигаций на 91 день под 17,3% годовых. Для БС все просто и ясно - вкладчикам и самому банку обеспечен твердый гарантированный доход. Реальный же сектор экономики в итоге остается без кредитов - сбережения не становятся инвестициями.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:21

Re: Вище й вище: банки продовжують підвищувати ставки за...

Сколько %% с дохода по депозитным вкладам сейчас снимается на налоги? Кто то, может помнит? Если есть 1000 у.е. под 4% годовых, сколько останется %% после уплаты налогов?
1007qwert
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:22

  1007qwert написав:Сколько %% с дохода по депозитным вкладам сейчас снимается на налоги? Кто то, может помнит? Если есть 1000 у.е. под 4% годовых, сколько останется %% после уплаты налогов?

18% + 1,5% военный сбор. Итого с 4% останется 3,22% чистыми
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Faceless
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