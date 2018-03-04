У Канаді Королівський монетний двір випустив кольорову позолочену монету у формі української писанки.
Дивися повний текст У Канаді випустили кольорову монету у формі української писанки (фото).
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Додано: Вів 03 кві, 2018 18:27
У Канаді випустили кольорову монету у формі української...
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Дивися повний текст У Канаді випустили кольорову монету у формі української писанки (фото).
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:07
Как всегда на finance.ua не думают, что пишут: писанка новая, а фото - старые. Это уже стиль роботы finance.ua.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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