RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Канаді випустили кольорову
монету у формі української...

У Канаді випустили кольорову монету у формі української...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:27

У Канаді випустили кольорову монету у формі української...

Пропонуємо до обговорення:
У Канаді Королівський монетний двір випустив кольорову позолочену монету у формі української писанки.

Дивися повний текст У Канаді випустили кольорову монету у формі української писанки (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81193
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:27

Канадцы уже 3-й год выпускает, а нам слабо?
juriy_harchuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 07.03.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:07

Как всегда на finance.ua не думают, что пишут: писанка новая, а фото - старые. Это уже стиль роботы finance.ua.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 784
З нами з: 12.12.14
Подякував: 78 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дядя Caша і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ сьогодні ввів в обіг нову пам’ятну монету (фото)
R2 » Пон 12 бер, 2018 14:49
1 100
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 14:49
sal
З 12 березня в Україні введуть нову монету, присвячену...
R2 » Нед 04 бер, 2018 18:03
4 274
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 бер, 2018 20:23
max_us_ua
За 10 днів з України не випустили 25 тисяч неплатників... 1, 2
R2 » П'ят 23 лют, 2018 13:56
10 854
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2018 21:58
EKO
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13097)
03.04.2018 20:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.