У Канаді випустили кольорову монету у формі української...
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Додано: Вів 03 кві, 2018 18:27
Пропонуємо до обговорення:
У Канаді Королівський монетний двір випустив кольорову позолочену монету у формі української писанки.
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У Канаді випустили кольорову монету у формі української писанки (фото)
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R2
Робот новин
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Додано: Вів 03 кві, 2018 18:27
Канадцы уже 3-й год выпускает, а нам слабо?
juriy_harchuk
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Додано: Вів 03 кві, 2018 19:07
Как всегда на finance.ua не думают, что пишут: писанка новая, а фото - старые. Это уже стиль роботы finance.ua.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Додано: Сер 04 кві, 2018 05:24
R2 написав:
Канаді випустили кольорову монету у формі української писанки
Лучше бы диаспора поспособствовала визам в Канаду для своих любимых соотечественников
back in USSR
slavek
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Додано: Сер 04 кві, 2018 09:44
slavek написав: R2 написав:
Канаді випустили кольорову монету у формі української писанки
Лучше бы диаспора поспособствовала визам в Канаду для своих любимых соотечественников
Краще щоб діаспора в Україну поверталась і тут попрацювала, ато легко любити країну за бугром получаючи бакси!
Meridian
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Додано: Сер 04 кві, 2018 09:50
slavek написав: R2 написав:
Канаді випустили кольорову монету у формі української писанки
Лучше бы диаспора поспособствовала визам в Канаду для своих любимых соотечественников
Я б соотєчєствєннікам що пишуть російською і хочуть "back in USSR" віз би не давав
Taras Rudko
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Додано: Сер 04 кві, 2018 10:24
Taras Rudko написав:
Я б соотєчєствєннікам що пишуть російською і хочуть "back in USSR" віз би не давав
1) Речь не обо мне переехавшему в Украину в 33 года и до этого учившегося и работавшего в Казахстане и Москве,а самых щирых украинцах.
2) Я в Канаду визу не просил и к украинской диаспоре за рубежом буду обращаться в последнюю очередь по любому вопросу - бесполезно
back in USSR
slavek
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Додано: Сер 04 кві, 2018 10:31
Meridian написав: slavek написав: R2 написав:
Канаді випустили кольорову монету у формі української писанки
Лучше бы диаспора поспособствовала визам в Канаду для своих любимых соотечественников
Краще щоб
діаспора в Україну поверталась і тут попрацювала, ато легко любити країну за бугром получаючи бакси!
кому краще?
slavek написав:
и к украинской диаспоре за рубежом буду обращаться в последнюю очередь по любому вопросу - бесполезно
ваша "диаспора" в приднестровье, строит ссср
https://kp.ua/politics/591663-kanada-up ... ukrayntsev
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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