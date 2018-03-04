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У Канаді випустили кольорову
монету у формі української...

У Канаді випустили кольорову монету у формі української...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:27

У Канаді випустили кольорову монету у формі української...

Пропонуємо до обговорення:
У Канаді Королівський монетний двір випустив кольорову позолочену монету у формі української писанки.

Дивися повний текст У Канаді випустили кольорову монету у формі української писанки (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:27

Канадцы уже 3-й год выпускает, а нам слабо?
juriy_harchuk
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:07

Как всегда на finance.ua не думают, что пишут: писанка новая, а фото - старые. Это уже стиль роботы finance.ua.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 05:24

  R2 написав: Канаді випустили кольорову монету у формі української писанки


Лучше бы диаспора поспособствовала визам в Канаду для своих любимых соотечественников
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:44

  slavek написав:
  R2 написав: Канаді випустили кольорову монету у формі української писанки


Лучше бы диаспора поспособствовала визам в Канаду для своих любимых соотечественников


Краще щоб діаспора в Україну поверталась і тут попрацювала, ато легко любити країну за бугром получаючи бакси!
Meridian
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:50

  slavek написав:
  R2 написав: Канаді випустили кольорову монету у формі української писанки


Лучше бы диаспора поспособствовала визам в Канаду для своих любимых соотечественников


Я б соотєчєствєннікам що пишуть російською і хочуть "back in USSR" віз би не давав
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:24

  Taras Rudko написав:
Я б соотєчєствєннікам що пишуть російською і хочуть "back in USSR" віз би не давав


1) Речь не обо мне переехавшему в Украину в 33 года и до этого учившегося и работавшего в Казахстане и Москве,а самых щирых украинцах.
2) Я в Канаду визу не просил и к украинской диаспоре за рубежом буду обращаться в последнюю очередь по любому вопросу - бесполезно
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:31

  Meridian написав:
  slavek написав:
  R2 написав: Канаді випустили кольорову монету у формі української писанки


Лучше бы диаспора поспособствовала визам в Канаду для своих любимых соотечественников


Краще щоб діаспора в Україну поверталась і тут попрацювала, ато легко любити країну за бугром получаючи бакси!


кому краще?

  slavek написав:и к украинской диаспоре за рубежом буду обращаться в последнюю очередь по любому вопросу - бесполезно

ваша "диаспора" в приднестровье, строит ссср :twisted:

https://kp.ua/politics/591663-kanada-up ... ukrayntsev
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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