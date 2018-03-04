У Канаді випустили кольорову монету у формі української...
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Taras Rudko написав: Я б соотєчєствєннікам що пишуть російською і хочуть "back in USSR" віз би не давав
1) Речь не обо мне переехавшему в Украину в 33 года и до этого учившегося и работавшего в Казахстане и Москве,а самых щирых украинцах. 2) Я в Канаду визу не просил и к украинской диаспоре за рубежом буду обращаться в последнюю очередь по любому вопросу - бесполезно
1) Не еврею на социале в стране убившей 6 млн евреев бормотать что-то о диаспоре.В Израиле вас просто презирают 2) "Покращення" для тех у кого была виза в Канаду или сейчас есть в США это "серьезное" достижение украинской дипломатии
1) Не еврею на социале в стране убившей 6 млн евреев бормотать что-то о диаспоре.В Израиле вас просто презирают 2) "Покращення" для тех у кого была виза в Канаду или сейчас есть в США это "серьезное" достижение украинской дипломатии
І не вам висловлюватися про щирих українців, яких носії так поважаної вами мови знищували мільйонами. Чим ви кращі за німців? Німці хоча б покаялися