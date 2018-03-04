Если бы вменяемые западенцы не говорили моей жене-западенке 50 лет назад,что русский пан краше польского,то я бы поверил в ваш и Вятровича бред
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Додано: Сер 04 кві, 2018 11:51
Если бы вменяемые западенцы не говорили моей жене-западенке 50 лет назад,что русский пан краше польского,то я бы поверил в ваш и Вятровича бред
back in USSR
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:03
Re: У Канаді випустили кольорову монету у формі української.
в израиле меня кто-то презирает? да пусть даже и побьет пока меня там нет!
Вы то недоеврей из СССР к "диаспоре" таки обращаетесь? в израиловке?
это типичная шизофрения "сделанных в ссср"...
сделали безвись с Шангеном - достижение? сделали упрощение визового режима с Канадой "не достижение"...
шиза...
Если бы не ваш Маркс то и не было бы этого всего что мы наблюдаем!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:18
Вам осталось только наблюдать за тем кто первый вас утилизирует - понаехавшие муслимы или местные нацисты
back in USSR
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:34
я хотел сначала напомнить про не до конца уехавших муслимах из израиловки (или не до конца утилизированных еврейскими нациками-террористами) которые таки пускают настоящие ракеты а не только в росиянском телевизоре злые, или подколоть что мне то виза в Канаду не нужна, тока eTA заполнить, но потом подумал...
Вы же идиот, шизик...
Живите с миром!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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