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У Канаді випустили кольорову
монету у формі української...

У Канаді випустили кольорову монету у формі української...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:51

  Taras Rudko написав:
І не вам висловлюватися про щирих українців, яких носії так поважаної вами мови знищували мільйонами. Чим ви кращі за німців? Німці хоча б покаялися

Если бы вменяемые западенцы не говорили моей жене-западенке 50 лет назад,что русский пан краше польского,то я бы поверил в ваш и Вятровича бред
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:03

Re: У Канаді випустили кольорову монету у формі української.

  slavek написав:В Израиле вас просто презирают


в израиле меня кто-то презирает? да пусть даже и побьет пока меня там нет!

Вы то недоеврей из СССР к "диаспоре" таки обращаетесь? в израиловке?

это типичная шизофрения "сделанных в ссср"...

сделали безвись с Шангеном - достижение? сделали упрощение визового режима с Канадой "не достижение"...

  slavek написав:
  Taras Rudko написав:
І не вам висловлюватися про щирих українців, яких носії так поважаної вами мови знищували мільйонами. Чим ви кращі за німців? Німці хоча б покаялися

Если бы вменяемые западенцы не говорили моей жене-западенке 50 лет назад,что русский пан краше польского,то я бы поверил в ваш и Вятровича бред


шиза... :lol:

Если бы не ваш Маркс то и не было бы этого всего что мы наблюдаем!
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Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:09

Светлое будущее у Украины, если народ так грызется. Правило власти - разделяй и властвуй. На передке есть много ребят, которые по русски говорят. Они хуже украинцы, чем те кто українською розмовляє? Может за русский язык им в спину надо стрелять? Кому будет лучше от этой вражды? Или враг не может на украинском разговаривать? Для размышления - у гос.секретаря США спросили как американцы нормально живут, если была война юга и севера? Она ответила - была война, но после этого были войны в которых американцы были вместе. Может в этом сила и цель нации?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:50

  Kripo написав:
Если бы не ваш Маркс то и не было бы этого всего что мы наблюдаем!

Понаблюдайте за евреями Франции - это ваше будущее
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:52

  Molchyn написав:Светлое будущее у Украины, если народ так грызется. Правило власти - разделяй и властвуй.

Просто у человека кроме мовы за душой больше ничего нет
back in USSR
slavek
 
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  #<12
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