У Канаді випустили кольорову монету у формі української...

Додано: Сер 04 кві, 2018 17:42

slavek написав: евреями Франции евреями Франции

slavek написав: Понаблюдайте за евреями Франции - это ваше будущее Понаблюдайте за евреями Франции - это ваше будущее

а что там не так? по 2 убийства в год (с подозрением на национальную почву) в плохих районах? в Израеле вашем любимом по 120 убийств евреев в год было во время интифады и ничего, находились в год по 2000 дуриков зазомбированых чтобы из Франции в израеловку эмигрировать, 30% правдa быстро этот жидорай раскусывают и обратно едут но то такое.У Германии в отличии от Франции колонии в северных и не северных африках не было, исторической ответственности перед детьми колобарантов алжирских нет и национальных районов тоже нет (за исключением Берлина и то это не сравнить с Францией), тут если и есть с кем проблеммы так это с руссаками, у них "девочку беженцы изнасиловали" в телевизоре, демонстрации тут под рейхстагом устраивали, срамота...Так что, спасибо, по 5 лет в армии пусть ваш сыночек идиот служит, нам оно не надо, хотя вы же вроде и в совке не смогли отмазаться от стройбата?позор нашему дому, хотя вы же полукровка?!