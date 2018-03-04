Если бы вменяемые западенцы не говорили моей жене-западенке 50 лет назад,что русский пан краше польского,то я бы поверил в ваш и Вятровича бред
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Додано: Сер 04 кві, 2018 11:51
Если бы вменяемые западенцы не говорили моей жене-западенке 50 лет назад,что русский пан краше польского,то я бы поверил в ваш и Вятровича бред
back in USSR
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:03
Re: У Канаді випустили кольорову монету у формі української.
в израиле меня кто-то презирает? да пусть даже и побьет пока меня там нет!
Вы то недоеврей из СССР к "диаспоре" таки обращаетесь? в израиловке?
это типичная шизофрения "сделанных в ссср"...
сделали безвись с Шангеном - достижение? сделали упрощение визового режима с Канадой "не достижение"...
шиза...
Если бы не ваш Маркс то и не было бы этого всего что мы наблюдаем!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:09
Светлое будущее у Украины, если народ так грызется. Правило власти - разделяй и властвуй. На передке есть много ребят, которые по русски говорят. Они хуже украинцы, чем те кто українською розмовляє? Может за русский язык им в спину надо стрелять? Кому будет лучше от этой вражды? Или враг не может на украинском разговаривать? Для размышления - у гос.секретаря США спросили как американцы нормально живут, если была война юга и севера? Она ответила - была война, но после этого были войны в которых американцы были вместе. Может в этом сила и цель нации?
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:50
Понаблюдайте за евреями Франции - это ваше будущее
back in USSR
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:52
Просто у человека кроме мовы за душой больше ничего нет
back in USSR
Додано: Сер 04 кві, 2018 17:42
Re: У Канаді випустили кольорову монету у формі української.
а что там не так? по 2 убийства в год (с подозрением на национальную почву) в плохих районах? в Израеле вашем любимом по 120 убийств евреев в год было во время интифады и ничего, находились в год по 2000 дуриков зазомбированых чтобы из Франции в израеловку эмигрировать, 30% правдa быстро этот жидорай раскусывают и обратно едут но то такое.
У Германии в отличии от Франции колонии в северных и не северных африках не было, исторической ответственности перед детьми колобарантов алжирских нет и национальных районов тоже нет (за исключением Берлина и то это не сравнить с Францией), тут если и есть с кем проблеммы так это с руссаками, у них "девочку беженцы изнасиловали" в телевизоре, демонстрации тут под рейхстагом устраивали, срамота...
Так что, спасибо, по 5 лет в армии пусть ваш сыночек идиот служит, нам оно не надо, хотя вы же вроде и в совке не смогли отмазаться от стройбата?
позор нашему дому, хотя вы же полукровка?!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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