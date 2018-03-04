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У Канаді випустили кольорову
монету у формі української...

У Канаді випустили кольорову монету у формі української...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:51

  Taras Rudko написав:
І не вам висловлюватися про щирих українців, яких носії так поважаної вами мови знищували мільйонами. Чим ви кращі за німців? Німці хоча б покаялися

Если бы вменяемые западенцы не говорили моей жене-западенке 50 лет назад,что русский пан краше польского,то я бы поверил в ваш и Вятровича бред
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:03

Re: У Канаді випустили кольорову монету у формі української.

  slavek написав:В Израиле вас просто презирают


в израиле меня кто-то презирает? да пусть даже и побьет пока меня там нет!

Вы то недоеврей из СССР к "диаспоре" таки обращаетесь? в израиловке?

это типичная шизофрения "сделанных в ссср"...

сделали безвись с Шангеном - достижение? сделали упрощение визового режима с Канадой "не достижение"...

  slavek написав:
  Taras Rudko написав:
І не вам висловлюватися про щирих українців, яких носії так поважаної вами мови знищували мільйонами. Чим ви кращі за німців? Німці хоча б покаялися

Если бы вменяемые западенцы не говорили моей жене-западенке 50 лет назад,что русский пан краше польского,то я бы поверил в ваш и Вятровича бред


шиза... :lol:

Если бы не ваш Маркс то и не было бы этого всего что мы наблюдаем!
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Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:09

Светлое будущее у Украины, если народ так грызется. Правило власти - разделяй и властвуй. На передке есть много ребят, которые по русски говорят. Они хуже украинцы, чем те кто українською розмовляє? Может за русский язык им в спину надо стрелять? Кому будет лучше от этой вражды? Или враг не может на украинском разговаривать? Для размышления - у гос.секретаря США спросили как американцы нормально живут, если была война юга и севера? Она ответила - была война, но после этого были войны в которых американцы были вместе. Может в этом сила и цель нации?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:50

  Kripo написав:
Если бы не ваш Маркс то и не было бы этого всего что мы наблюдаем!

Понаблюдайте за евреями Франции - это ваше будущее
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:52

  Molchyn написав:Светлое будущее у Украины, если народ так грызется. Правило власти - разделяй и властвуй.

Просто у человека кроме мовы за душой больше ничего нет
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:42

Re: У Канаді випустили кольорову монету у формі української.

  slavek написав:евреями Франции


  slavek написав:Понаблюдайте за евреями Франции - это ваше будущее


а что там не так? по 2 убийства в год (с подозрением на национальную почву) в плохих районах? в Израеле вашем любимом по 120 убийств евреев в год было во время интифады и ничего, находились в год по 2000 дуриков зазомбированых чтобы из Франции в израеловку эмигрировать, 30% правдa быстро этот жидорай раскусывают и обратно едут но то такое.

У Германии в отличии от Франции колонии в северных и не северных африках не было, исторической ответственности перед детьми колобарантов алжирских нет и национальных районов тоже нет (за исключением Берлина и то это не сравнить с Францией), тут если и есть с кем проблеммы так это с руссаками, у них "девочку беженцы изнасиловали" в телевизоре, демонстрации тут под рейхстагом устраивали, срамота...

Так что, спасибо, по 5 лет в армии пусть ваш сыночек идиот служит, нам оно не надо, хотя вы же вроде и в совке не смогли отмазаться от стройбата?

позор нашему дому, хотя вы же полукровка?!
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П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:11

  Kripo написав:а что там не так? по 2 убийства в год (с подозрением на национальную почву) в плохих районах? в Израеле вашем любимом по 120 убийств евреев в год было во время интифады и ничего, находились в год по 2000 дуриков зазомбированых чтобы из Франции в израеловку эмигрировать, 30% правдa быстро этот жидорай раскусывают и обратно едут но то такое.

У Германии в отличии от Франции колонии в северных и не северных африках не было, исторической ответственности перед детьми колобарантов алжирских нет и национальных районов тоже нет (за исключением Берлина и то это не сравнить с Францией), тут если и есть с кем проблеммы так это с руссаками, у них "девочку беженцы изнасиловали" в телевизоре, демонстрации тут под рейхстагом устраивали, срамота...

Так что, спасибо, по 5 лет в армии пусть ваш сыночек идиот служит, нам оно не надо, хотя вы же вроде и в совке не смогли отмазаться от стройбата?

позор нашему дому, хотя вы же полукровка?!

Колбасный эмигрант по обыкновению кроме лжи ничего не постит - http://www.dw.com/ru/%D0%B2-2016-%D0%B3 ... a-37068723
https://www.svoboda.org/a/26852929.html
https://iland.tv/editorial/968/%D0%90%D ... 0%BB%D1%8C!
http://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0 ... a-41972956
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slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:00

  slavek написав:
  Kripo написав:а что там не так? по 2 убийства в год (с подозрением на национальную почву) в плохих районах? в Израеле вашем любимом по 120 убийств евреев в год было во время интифады и ничего, находились в год по 2000 дуриков зазомбированых чтобы из Франции в израеловку эмигрировать, 30% правдa быстро этот жидорай раскусывают и обратно едут но то такое.

У Германии в отличии от Франции колонии в северных и не северных африках не было, исторической ответственности перед детьми колобарантов алжирских нет и национальных районов тоже нет (за исключением Берлина и то это не сравнить с Францией), тут если и есть с кем проблеммы так это с руссаками, у них "девочку беженцы изнасиловали" в телевизоре, демонстрации тут под рейхстагом устраивали, срамота...

Так что, спасибо, по 5 лет в армии пусть ваш сыночек идиот служит, нам оно не надо, хотя вы же вроде и в совке не смогли отмазаться от стройбата?

позор нашему дому, хотя вы же полукровка?!

Колбасный эмигрант по обыкновению кроме лжи ничего не постит - http://www.dw.com/ru/%D0%B2-2016-%D0%B3 ... a-37068723
https://www.svoboda.org/a/26852929.html
https://iland.tv/editorial/968/%D0%90%D ... 0%BB%D1%8C!
http://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0 ... a-41972956


грязный полукровка бзданул в лужу, что в этой подборке?

заявления сохнута что в 2016 ехало 5к? есть статистика Франции по эмиграции, в год 2-3 тыщи из 650.000 французких евреев пытаеться уехать в жидорай, 30% едет назад. Это же блин 0,5%, да я не знаю, в Австралию больше едет. И что еще? нападения там на карикатуристов? при чем здесь евреи? С подозрением на "национальную ненависть" по 2 случая в год, и то, если внимательно читать, то там грабят или бьют и приговаривают "ты богатый потому что еврей" или "сдохни рожа жидовская", так простите, но во время драки и не то скажешь, мы нашего "марика" пи** и говорили что он горбоносый чурка, он армянином был, не по тому что армян ненавидели, а просто надо же что-то говорить?
А эти еврейские приколы не вы мне объяснить будете!
Что еще - где-то чт-то осквернили в Германии? пи** подкрался незаметно, офигеть, бедные мы жиды, щас поедем с сохнутом в израиловку, чтоб по нам действительно стреляли, дествительнов автобусах взрывали и действительно ракеты прилетали, очень надо! :P

Помой рот мылом дрянь, не тебе про евреев писать, гой! :evil:
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П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:12

У Германии в отличии от Франции колонии в северных и не северных африках не было, исторической ответственности перед детьми колобарантов алжирских нет и национальных районов тоже нет (за исключением Берлина и то это не сравнить с Францией)

Простите, Вы действительно живете в Германии? И не подозреваете, что 18 из 82 млн ее нынешних граждан родились в других странах? И в турецких/курдских/арабских кварталах никогда не бывали?
Волгарь
 
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