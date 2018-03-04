У Канаді випустили кольорову монету у формі української...

Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:00

slavek написав: Kripo написав: а что там не так? по 2 убийства в год (с подозрением на национальную почву) в плохих районах? в Израеле вашем любимом по 120 убийств евреев в год было во время интифады и ничего, находились в год по 2000 дуриков зазомбированых чтобы из Франции в израеловку эмигрировать, 30% правдa быстро этот жидорай раскусывают и обратно едут но то такое.



У Германии в отличии от Франции колонии в северных и не северных африках не было, исторической ответственности перед детьми колобарантов алжирских нет и национальных районов тоже нет (за исключением Берлина и то это не сравнить с Францией), тут если и есть с кем проблеммы так это с руссаками, у них "девочку беженцы изнасиловали" в телевизоре, демонстрации тут под рейхстагом устраивали, срамота...



Так что, спасибо, по 5 лет в армии пусть ваш сыночек идиот служит, нам оно не надо, хотя вы же вроде и в совке не смогли отмазаться от стройбата?



позор нашему дому, хотя вы же полукровка?! а что там не так? по 2 убийства в год (с подозрением на национальную почву) в плохих районах? в Израеле вашем любимом по 120 убийств евреев в год было во время интифады и ничего, находились в год по 2000 дуриков зазомбированых чтобы из Франции в израеловку эмигрировать, 30% правдa быстро этот жидорай раскусывают и обратно едут но то такое.У Германии в отличии от Франции колонии в северных и не северных африках не было, исторической ответственности перед детьми колобарантов алжирских нет и национальных районов тоже нет (за исключением Берлина и то это не сравнить с Францией), тут если и есть с кем проблеммы так это с руссаками, у них "девочку беженцы изнасиловали" в телевизоре, демонстрации тут под рейхстагом устраивали, срамота...Так что, спасибо, по 5 лет в армии пусть ваш сыночек идиот служит, нам оно не надо, хотя вы же вроде и в совке не смогли отмазаться от стройбата?позор нашему дому, хотя вы же полукровка?!

Колбасный эмигрант по обыкновению кроме лжи ничего не постит - http://www.dw.com/ru/%D0%B2-2016-%D0%B3 ... a-37068723

https://www.svoboda.org/a/26852929.html

https://iland.tv/editorial/968/%D0%90%D ... 0%BB%D1%8C !

http://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0 ... a-41972956 Колбасный эмигрант по обыкновению кроме лжи ничего не постит -

грязный полукровка бзданул в лужу, что в этой подборке?заявления сохнута что в 2016 ехало 5к? есть статистика Франции по эмиграции, в год 2-3 тыщи из 650.000 французких евреев пытаеться уехать в жидорай, 30% едет назад. Это же блин 0,5%, да я не знаю, в Австралию больше едет. И что еще? нападения там на карикатуристов? при чем здесь евреи? С подозрением на "национальную ненависть" по 2 случая в год, и то, если внимательно читать, то там грабят или бьют и приговаривают "ты богатый потому что еврей" или "сдохни рожа жидовская", так простите, но во время драки и не то скажешь, мы нашего "марика" пи** и говорили что он горбоносый чурка, он армянином был, не по тому что армян ненавидели, а просто надо же что-то говорить?А эти еврейские приколы не вы мне объяснить будете!Что еще - где-то чт-то осквернили в Германии? пи** подкрался незаметно, офигеть, бедные мы жиды, щас поедем с сохнутом в израиловку, чтоб по нам действительно стреляли, дествительнов автобусах взрывали и действительно ракеты прилетали, очень надо!Помой рот мылом дрянь, не тебе про евреев писать, гой!