У Канаді випустили кольорову монету у формі української...

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Есть "почти" турецкие районы и то только в Берлине, и в 2 из трех из них я таки жил.
Это, простите, однозначно характеризует Ваше материальное положение
Потом, из 8,5 миллионов (не 18) эмигрантов (и людей с родителями eммигрантами) только 3,2 турков, и они тут уже 60 лет живут, 2,8 из СССР и 2,5 из Югославии, это вам для общего образования. Так что меньше смотрите россиянское тв... хотя у вас же другого то нет..
Вика - это российское ТВ? Общее количество лиц с миграционными корнями
По официальным данным Федерального бюро статистики Германии, в 2013 году в Германии проживало 16,5 миллионов мигрантов и их потомков (в том числе 9,7 миллионов человек, обладающих немецким гражданством), что составило 20,5 % населения ФРГ. Из них около 6 миллионов человек являлись потомками мигрантов и сами были рождены уже в Германии[2]. К 31 декабря 2014 года в Германии официально насчитывалось 8.152.968 жителей, имеющих лишь иностранное гражданство, что является наибольшим значением за всю историю ФРГ[3].
Есть "почти" турецкие районы и то только в Берлине, и в 2 из трех из них я таки жил.
Это, простите, однозначно характеризует Ваше материальное положение
хитро, т.е. если я там жил то "нищий" а если не жил то "ничего не понимаю"?!!
Вам за троллинг хорошо платят?
Эти так называемые "турецкие районы" не такие как в США, тем кто хотя бы был в Гермаии ваша методичка просто смешна, кроме того Берлин меняеся, дешевые турецкие районы были по границе со стеной, а это на минуточку Бранденбургертор, сейчас это центр города и эти районы медленно становятся элитными а турки и маргиналы уезжают из центра.
хотя на*** и кому я это пишу?!!
Волгарь написав:Вика - это российское ТВ?
вика отражает методику расчета, когда мне это было интересно, в 2008 году, Германия считала 6,1 мил. эммигрантов, сейчас изменили методику расчета и получили 18мил., если вы даже в этой же вики посмотрите на 6,4 миллиона в 2011 и посчитаете годовую эммиграцию то 18 мл. не получите. А числа по туркам-СССР-Балканам - в официале какие? а я смотрел по "родному языку", и получил тогда совсем другие цифры, кроме того, если вы уже берете по новой методике, то там и турок 1,5мл указаны и сирийцов 100 тысяч, никаких "22 миллиона муслимов" ну никак...
И серьезно, когда вам украинцы начинают про "как плохо на руси жить" задвигать вы же одной левой их уделываете, Россия то в 3 раза побогаче, так вот и мне так же смешно смотреть на ваши потуги что-то про Германию написать, мы в 2,5 раза богаче уже ВАС.