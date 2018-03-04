У Канаді випустили кольорову монету у формі української...

Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:55

Волгарь написав: Есть "почти" турецкие районы и то только в Берлине, и в 2 из трех из них я таки жил.

Это, простите, однозначно характеризует Ваше материальное положение

Это, простите, однозначно характеризует Ваше материальное положение

Волгарь написав: Вика - это российское ТВ? Вика - это российское ТВ?

хитро, т.е. если я там жил то "нищий" а если не жил то "ничего не понимаю"?!!Вам за троллинг хорошо платят?Эти так называемые "турецкие районы" не такие как в США, тем кто хотя бы был в Гермаии ваша методичка просто смешна, кроме того Берлин меняеся, дешевые турецкие районы были по границе со стеной, а это на минуточку Бранденбургертор, сейчас это центр города и эти районы медленно становятся элитными а турки и маргиналы уезжают из центра.хотя на*** и кому я это пишу?!!вика отражает методику расчета, когда мне это было интересно, в 2008 году, Германия считала 6,1 мил. эммигрантов, сейчас изменили методику расчета и получили 18мил., если вы даже в этой же вики посмотрите на 6,4 миллиона в 2011 и посчитаете годовую эммиграцию то 18 мл. не получите. А числа по туркам-СССР-Балканам - в официале какие? а я смотрел по "родному языку", и получил тогда совсем другие цифры, кроме того, если вы уже берете по новой методике, то там и турок 1,5мл указаны и сирийцов 100 тысяч, никаких "22 миллиона муслимов" ну никак...И серьезно, когда вам украинцы начинают про "как плохо на руси жить" задвигать вы же одной левой их уделываете, Россия то в 3 раза побогаче, так вот и мне так же смешно смотреть на ваши потуги что-то про Германию написать, мы в 2,5 раза богаче уже ВАС.