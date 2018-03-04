Если бы вменяемые западенцы не говорили моей жене-западенке 50 лет назад,что русский пан краше польского,то я бы поверил в ваш и Вятровича бред
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Додано: Сер 04 кві, 2018 11:51
Если бы вменяемые западенцы не говорили моей жене-западенке 50 лет назад,что русский пан краше польского,то я бы поверил в ваш и Вятровича бред
back in USSR
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:03
Re: У Канаді випустили кольорову монету у формі української.
в израиле меня кто-то презирает? да пусть даже и побьет пока меня там нет!
Вы то недоеврей из СССР к "диаспоре" таки обращаетесь? в израиловке?
это типичная шизофрения "сделанных в ссср"...
сделали безвись с Шангеном - достижение? сделали упрощение визового режима с Канадой "не достижение"...
шиза...
Если бы не ваш Маркс то и не было бы этого всего что мы наблюдаем!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:12
Простите, Вы действительно живете в Германии? И не подозреваете, что 18 из 82 млн ее нынешних граждан родились в других странах? И в турецких/курдских/арабских кварталах никогда не бывали?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:01
вам конечно из нижнего то новгорода виднее !
Сдесь нет "турецких - курдских" районов, к слову курды сейчас очень евреев возлюбили, после поддержки референдума в иракском курдистане израелем, угощают ламакумом, но то такое.
Есть "почти" турецкие районы и то только в Берлине, и в 2 из трех из них я таки жил.
Потом, из 8,5 миллионов (не 18) эмигрантов (и людей с родителями eммигрантами) только 3,2 турков, и они тут уже 60 лет живут, 2,8 из СССР и 2,5 из Югославии, это вам для общего образования.
Так что меньше смотрите россиянское тв... хотя у вас же другого то нет..
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:32
Это, простите, однозначно характеризует Ваше материальное положение
Вика - это российское ТВ?
Общее количество лиц с миграционными корнями
Если добавить к ним еще 3 млн. сирийцев разного рода, приехавших за последние 3 года, то к истине близка цифра не 18, а уже 20 млн.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:55
хитро, т.е. если я там жил то "нищий" а если не жил то "ничего не понимаю"?!!
Вам за троллинг хорошо платят?
Эти так называемые "турецкие районы" не такие как в США, тем кто хотя бы был в Гермаии ваша методичка просто смешна, кроме того Берлин меняеся, дешевые турецкие районы были по границе со стеной, а это на минуточку Бранденбургертор, сейчас это центр города и эти районы медленно становятся элитными а турки и маргиналы уезжают из центра.
хотя на*** и кому я это пишу?!!
вика отражает методику расчета, когда мне это было интересно, в 2008 году, Германия считала 6,1 мил. эммигрантов, сейчас изменили методику расчета и получили 18мил., если вы даже в этой же вики посмотрите на 6,4 миллиона в 2011 и посчитаете годовую эммиграцию то 18 мл. не получите. А числа по туркам-СССР-Балканам - в официале какие? а я смотрел по "родному языку", и получил тогда совсем другие цифры, кроме того, если вы уже берете по новой методике, то там и турок 1,5мл указаны и сирийцов 100 тысяч, никаких "22 миллиона муслимов" ну никак...
И серьезно, когда вам украинцы начинают про "как плохо на руси жить" задвигать вы же одной левой их уделываете, Россия то в 3 раза побогаче, так вот и мне так же смешно смотреть на ваши потуги что-то про Германию написать, мы в 2,5 раза богаче уже ВАС.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:10
Да этот колбасный эмигрант будет за кусок колбасы рвать задницу за Германию и поливать Израиль
back in USSR
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