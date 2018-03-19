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"Кернел" розпродає землі
в декількох областях

"Кернел" розпродає землі в декількох областях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:30

"Кернел" розпродає землі в декількох областях

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив генеральний директор "Кернел" Євген Осипов.

Дивися повний текст "Кернел" розпродає землі в декількох областях.
R2
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