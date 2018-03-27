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Кабмін знову оголосить
конкурси на керівників...

Кабмін знову оголосить конкурси на керівників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:07

Кабмін знову оголосить конкурси на керівників...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів скасував раніше оголошені конкурси на посади керівників держпідприємств "Укрспирт" і "Державна продовольчо-зернова корпорація України" і оголосив їх за новою процедурою.

Дивися повний текст Кабмін знову оголосить конкурси на керівників "Укрспирту" і ДПЗКУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:07

Они за 4 года так и не смогли назначить руководителя Укрспирта. Потому и в этот раз, без сомнения, ничего не выйдет. Это называется импотенция.
pivy21
 
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