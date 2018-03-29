Київська влада відзвітувала про успішну реалізацію трьох лотів на розміщення пересувних торгових майданчиків біля станції метро «Печерська» в центрі столиці.
Дивися повний текст У Києві продали три торгові місця біля метро за рекордну суму.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 21:30
У Києві продали три торгові місця біля метро за рекордну...
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Дивися повний текст У Києві продали три торгові місця біля метро за рекордну суму.
Додано: Вів 03 кві, 2018 21:30
простите, а как же борьба с застройками возле метро? Уже фсьо?
знакомая методика, позаимствованная у рашкованов, одних снесли и продали места другим.
РОШЕН
ФУФЛО
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