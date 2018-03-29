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У Києві продали три торгові
місця біля метро за рекордну...

У Києві продали три торгові місця біля метро за рекордну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:30

У Києві продали три торгові місця біля метро за рекордну...

Пропонуємо до обговорення:
Київська влада відзвітувала про успішну реалізацію трьох лотів на розміщення пересувних торгових майданчиків біля станції метро «Печерська» в центрі столиці.

Дивися повний текст У Києві продали три торгові місця біля метро за рекордну суму.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:30

простите, а как же борьба с застройками возле метро? Уже фсьо?
знакомая методика, позаимствованная у рашкованов, одних снесли и продали места другим.
РОШЕН
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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