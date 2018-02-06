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Українець виграв 3 млн грн
завдяки купленому в інтернеті...

Українець виграв 3 млн грн завдяки купленому в інтернеті...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:14

Українець виграв 3 млн грн завдяки купленому в інтернеті...

Пропонуємо до обговорення:
Щасливий квиток був куплений на офіційному сайті оператора. І за інформацією "М.С.Л.", це перший джекпот, виграний онлайн.

Дивися повний текст Українець виграв 3 млн грн завдяки купленому в інтернеті лотерейному квитку.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:14

Наверное, опять Ляшко.
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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