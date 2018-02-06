|
|
Українець виграв 3 млн грн завдяки купленому в інтернеті...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:14
Пропонуємо до обговорення:
Щасливий квиток був куплений на офіційному сайті оператора. І за інформацією "М.С.Л.", це перший джекпот, виграний онлайн.
Дивися повний текст Українець виграв 3 млн грн завдяки купленому в інтернеті лотерейному квитку
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81196
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:14
Наверное, опять Ляшко.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 7503
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2035 раз.
- Подякували: 2792 раз.
-
- Профіль
-
9
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|86
|
|
|3
|203
|
П'ят 23 лют, 2018 13:31
Shram
|
|5
|433
|
реклама