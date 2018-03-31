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"Первинна нерухомість":
тенденції в Києві за березень

"Первинна нерухомість": тенденції в Києві за березень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 00:31

"Первинна нерухомість": тенденції в Києві за березень

Пропонуємо до обговорення:
За рік середня вартість 1 кв. м квартир в новобудовах Києва збільшилася на 3,4%.

Дивися повний текст "Первинна нерухомість": тенденції в Києві за березень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 00:31

То есть изменение цен на уровне погрешности.
rjkz
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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