За рік середня вартість 1 кв. м квартир в новобудовах Києва збільшилася на 3,4%.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 00:31
"Первинна нерухомість": тенденції в Києві за березень
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Дивися повний текст "Первинна нерухомість": тенденції в Києві за березень.
Додано: Сер 04 кві, 2018 05:09
То ли еще будет - на стройках ведь работают непрерывно
back in USSR
Додано: Сер 04 кві, 2018 10:34
они бы вакантность как то оценили, сразу станет ясен тренд, куда мы катимся
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