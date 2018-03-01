Про це розповіла директор ДП "Укрдорінвест" Олена Криворучко.
Дивися повний текст Чиновник назвала єдиний спосіб капітально полагодити дороги в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 кві, 2018 06:03
Чиновник назвала єдиний спосіб капітально полагодити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чиновник назвала єдиний спосіб капітально полагодити дороги в Україні.
Додано: Сер 04 кві, 2018 06:03
"Именно то внимание, которое было привлечено к этой трассе в течение 2014-2015 годов, позволило обеспечить финансирование капитального ремонта некоторых участков дороги."
Мишу выгнали, а наследие то живет.
реклама
|