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Рева назвав суму
найвищої пенсії в Україні

Рева назвав суму найвищої пенсії в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 08:38

Рева назвав суму найвищої пенсії в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів міністр соціальної політики.

Дивися повний текст Рева назвав суму найвищої пенсії в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 08:38

Наприклад 19,2 тис.*5000 грн Це є 96 млн. грн. в місяць. В рік відповідно 1,152 млрд. грн.
Це звичайно грубий підрахунок, можливо суми там ще більше.
anatoliyre
 
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