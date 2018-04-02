Про це розповів міністр соціальної політики.
Дивися повний текст Рева назвав суму найвищої пенсії в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 кві, 2018 08:38
Рева назвав суму найвищої пенсії в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева назвав суму найвищої пенсії в Україні.
Додано: Сер 04 кві, 2018 08:38
Наприклад 19,2 тис.*5000 грн Це є 96 млн. грн. в місяць. В рік відповідно 1,152 млрд. грн.
Це звичайно грубий підрахунок, можливо суми там ще більше.
Додано: Сер 04 кві, 2018 10:43
...12 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЮТ ВЫПЛАТЫ менее 10 740 грн....из них основная масса до 2000грн но как ЗВУЧИТ!!!
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:22
Та навіть якщо ці 19200 людей в середньому мають пенсію в 20 000 грн, це на рівні 1% бюджету ПФ.
Вам они зачем?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
реклама
|