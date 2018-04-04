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Рева назвав суму
найвищої пенсії в Україні

Рева назвав суму найвищої пенсії в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 08:38

Рева назвав суму найвищої пенсії в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів міністр соціальної політики.

Дивися повний текст Рева назвав суму найвищої пенсії в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 08:38

Наприклад 19,2 тис.*5000 грн Це є 96 млн. грн. в місяць. В рік відповідно 1,152 млрд. грн.
Це звичайно грубий підрахунок, можливо суми там ще більше.
anatoliyre
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:43

...12 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЮТ ВЫПЛАТЫ менее 10 740 грн....из них основная масса до 2000грн но как ЗВУЧИТ!!!
tvd4
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:08

Где фамилиии людей этих???
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:22

  anatoliyre написав:Наприклад 19,2 тис.*5000 грн Це є 96 млн. грн. в місяць. В рік відповідно 1,152 млрд. грн.
Це звичайно грубий підрахунок, можливо суми там ще більше.

Та навіть якщо ці 19200 людей в середньому мають пенсію в 20 000 грн, це на рівні 1% бюджету ПФ.
  vasia_fin написав:Где фамилиии людей этих???

Вам они зачем?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:30

Разница между минимальной и максимальной в 50 раз, это действительно справедливо!
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 18:54

  vasia_fin написав:Где фамилиии людей этих???


Посмотрите сколько судей и прокурорских ушло в последние лет 5 на пенсию и всё поймете какие у них фамилии. Всяких лётчиков и прочих товарищей там мизер.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:36

Кажись была инфа про пенсию б/у мэра Киева Омельченко чи то 110 чи 130 тыс.
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:40

  valya написав:Кажись была инфа про пенсию б/у мэра Киева Омельченко чи то 110 чи 130 тыс.


У дедушки Стельмаха вроде должна быть некислая пенсия после зп в НБУ.
Ratatui
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