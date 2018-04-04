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Рева назвав суму найвищої пенсії в Україні
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Додано: Сер 04 кві, 2018 08:38
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів міністр соціальної політики.
Дивися повний текст Рева назвав суму найвищої пенсії в Україні
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R2
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Додано: Сер 04 кві, 2018 08:38
Наприклад 19,2 тис.*5000 грн Це є 96 млн. грн. в місяць. В рік відповідно 1,152 млрд. грн.
Це звичайно грубий підрахунок, можливо суми там ще більше.
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anatoliyre
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Додано: Сер 04 кві, 2018 10:43
...12 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЮТ ВЫПЛАТЫ менее 10 740 грн....из них основная масса до 2000грн но как ЗВУЧИТ!!!
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tvd4
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Додано: Сер 04 кві, 2018 12:08
Где фамилиии людей этих???
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vasia_fin
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Додано: Сер 04 кві, 2018 12:22
anatoliyre написав:
Наприклад 19,2 тис.*5000 грн Це є 96 млн. грн. в місяць. В рік відповідно 1,152 млрд. грн.
Це звичайно грубий підрахунок, можливо суми там ще більше.
Та навіть якщо ці 19200 людей в середньому мають пенсію в 20 000 грн, це на рівні 1% бюджету ПФ.
vasia_fin написав:
Где фамилиии людей этих???
Вам они зачем?
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Faceless
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Додано: Сер 04 кві, 2018 17:30
Разница между минимальной и максимальной в 50 раз, это действительно справедливо!
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Rainbow
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Додано: Сер 04 кві, 2018 18:54
vasia_fin написав:
Где фамилиии людей этих???
Посмотрите сколько судей и прокурорских ушло в последние лет 5 на пенсию и всё поймете какие у них фамилии. Всяких лётчиков и прочих товарищей там мизер.
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Ratatui
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Додано: Сер 04 кві, 2018 19:36
Кажись была инфа про пенсию б/у мэра Киева Омельченко чи то 110 чи 130 тыс.
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valya
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Додано: Сер 04 кві, 2018 19:40
valya написав:
Кажись была инфа про пенсию б/у мэра Киева Омельченко чи то 110 чи 130 тыс.
У дедушки Стельмаха вроде должна быть некислая пенсия после зп в НБУ.
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