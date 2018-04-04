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Рева назвав суму
найвищої пенсії в Україні

Рева назвав суму найвищої пенсії в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 22:53

  практик написав:Этот министр даже не знает, что макс. размер пенсии 13800

Просто "новость" с ленты годичной давности...для поддержания тонуса))
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 22:57

Re: Рева назвав суму найвищої пенсії в Україні

Ratatui написав:
  valya написав:Кажись была инфа про пенсию б/у мэра Киева Омельченко чи то 110 чи 130 тыс.


У дедушки Стельмаха вроде должна быть некислая пенсия после зп в НБУ.
У НБУ свой ПФ
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