Просто "новость" с ленты годичной давности...для поддержания тонуса))
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Додано: Сер 04 кві, 2018 22:53
Додано: Сер 04 кві, 2018 22:57
Re: Рева назвав суму найвищої пенсії в Україні
У НБУ свой ПФ
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Додано: Чет 05 кві, 2018 09:30
Тем более Реву веслом по хребту огреть надо. что пенсий спецов их НБУ не знает. Они наверное за супердостижения выше чем у лётчика испытателя.
Додано: Чет 05 кві, 2018 09:42
Re: Рева назвав суму найвищої пенсії в Україні
А при чем тут Рева к отдельному ПФ НБУ? Он же о государственных пенсиях от ПФУ говорит
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:08
Чтобы не вводил в заблуждение про самые высокие пенсии. Что есть высокие, а есть ну очень высокие так как одни граждане ровнее других в этой стране. Это как с б*** в этой стране, одни почему то ездят на наших номерах уплатив все сборы, а вторые более ровные граждане ни шиша не заплатив ездят на развалюхах начала 2000 х и ещё права качают.
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