Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через...

Додано: Сер 04 кві, 2018 09:25

Вот и хорошо, транзит в любом случае будет. Думаю в следующей власти будут более мудрые люди и всё наладится.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.