Про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер.
Дивися повний текст Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через Україну впаде в 10 разів - "Газпром".
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Додано: Сер 04 кві, 2018 09:16
Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через...
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Дивися повний текст Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через Україну впаде в 10 разів - "Газпром".
Додано: Сер 04 кві, 2018 09:17
Купим газ на западе: Гройсман сказал, что мы уже много лет не покупаем российский газ.
Додано: Сер 04 кві, 2018 09:24
Ценность украинской ГТС не в трубе, а в резервных хранилищах из которых поднимается газ в пиковые нагрузки. Раша с Европой как зависели, так и будут зависить от Украины
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Сер 04 кві, 2018 09:25
"... без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут..."
Вот и хорошо, транзит в любом случае будет. Думаю в следующей власти будут более мудрые люди и всё наладится.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Сер 04 кві, 2018 09:48
Додано: Сер 04 кві, 2018 10:03
Валюта
Нужно понимать что постройка северного потока-2 это минус в бюджет порядка 3 млрд. дол., что приведёт неизбежно к росту курса доллара
Додано: Сер 04 кві, 2018 10:07
Если бы украинская гтс была бы ценной , были бы и покупатели и интересующиеся. Так как ни того ни того нет , ценность укр.гтс очень сомнительна. Ну а Миллер просто троллит. С транзитом в 10 раз меньше чем сейчас труба просто убыточна.
Додано: Сер 04 кві, 2018 10:31
Для работы компрессорных станций требуется порядка 20 млн. куб.м. газа в день.
Если прокачивать всего 10-15 млрд. куб.м. в год, газ будет золотой.
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