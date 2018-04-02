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Після старту "Північного
потоку-2" транзит газу через...

Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через...
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:16

Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер.

Дивися повний текст Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через Україну впаде в 10 разів - "Газпром".
R2
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Купим газ на западе: Гройсман сказал, что мы уже много лет не покупаем российский газ.
серенький
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:24

Ценность украинской ГТС не в трубе, а в резервных хранилищах из которых поднимается газ в пиковые нагрузки. Раша с Европой как зависели, так и будут зависить от Украины
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
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rusich
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:25

"... без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут..."

Вот и хорошо, транзит в любом случае будет. Думаю в следующей власти будут более мудрые люди и всё наладится.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:48

  mister-svet написав:Вот и хорошо, транзит в любом случае будет. Думаю в следующей власти будут более мудрые люди и всё наладится.

расшифруйте пож-та "мудрые" и "наладится"
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:03

Валюта

Нужно понимать что постройка северного потока-2 это минус в бюджет порядка 3 млрд. дол., что приведёт неизбежно к росту курса доллара
AGK
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:07

  rusich написав:Ценность украинской ГТС не в трубе, а в резервных хранилищах из которых поднимается газ в пиковые нагрузки. Раша с Европой как зависели, так и будут зависить от Украины

Если бы украинская гтс была бы ценной , были бы и покупатели и интересующиеся. Так как ни того ни того нет , ценность укр.гтс очень сомнительна. Ну а Миллер просто троллит. С транзитом в 10 раз меньше чем сейчас труба просто убыточна.
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:31

Для работы компрессорных станций требуется порядка 20 млн. куб.м. газа в день.
Если прокачивать всего 10-15 млрд. куб.м. в год, газ будет золотой.
valme
 
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