Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через...

redmax11 написав: можешь смело делить свою околопотолочную цифру на 2. Посчитай сам - 55 млрд кубов уйдет на СевПоток-2 - Раха платит нам 4 бакса примерно за прокачку 1000 кубов на 100 км. Калькулятор ферштейн?это +/- 1,5 млрд баксов. Даже если влажные мечты Газпрома вопротятся в жизнь и он не сконает к тому времени под грузов собственных долгов - эта полторушка к тому времени будет нам как неприятный укус мелкого насекомого и даже не заставит выйти курс гривны из прогнозируемого коридора. Нам должно быть страшно другое - что Кремль решится на вторжение, так как больше не будет повода бояться за трубу и поставки газа
Полтора миллиарда это конечно для Украины копейки. На вторжение ни кто не пойдет. Самая нищая страна европы не нужна ни кому. Единственное , что можно взять из Украины , это человеческий ресурс высасыванием которого сейчас заняты все друзья , партнеры и враги.