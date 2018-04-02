RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Після старту "Північного
потоку-2" транзит газу через...

Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:14

  redmax11 написав: можешь смело делить свою околопотолочную цифру на 2. Посчитай сам - 55 млрд кубов уйдет на СевПоток-2 - Раха платит нам 4 бакса примерно за прокачку 1000 кубов на 100 км. Калькулятор ферштейн?это +/- 1,5 млрд баксов. Даже если влажные мечты Газпрома вопротятся в жизнь и он не сконает к тому времени под грузов собственных долгов - эта полторушка к тому времени будет нам как неприятный укус мелкого насекомого и даже не заставит выйти курс гривны из прогнозируемого коридора. Нам должно быть страшно другое - что Кремль решится на вторжение, так как больше не будет повода бояться за трубу и поставки газа

Полтора миллиарда это конечно для Украины копейки. На вторжение ни кто не пойдет. Самая нищая страна европы не нужна ни кому. Единственное , что можно взять из Украины , это человеческий ресурс высасыванием которого сейчас заняты все друзья , партнеры и враги.
repulse1815
 
Повідомлень: 31
З нами з: 09.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:30

  repulse1815 написав: Полтора миллиарда это конечно для Украины копейки. На вторжение ни кто не пойдет. Самая нищая страна европы не нужна ни кому. Единственное , что можно взять из Украины , это человеческий ресурс высасыванием которого сейчас заняты все друзья , партнеры и враги.

"На вторжение ни кто не пойдет" - это тебе известно по результатам спиритических сеансов с головой Путина? Зачем же он отжал Крым и Донбасс - выяснить удалось?
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 04.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:20

Я могу сказать почему он отжал крым и донбасс. Путин себя с одной стороны считает царем а на самом деле он чмо. И он это знает в глубине души. Поэтому полон комплексов и очень обижается. Ну а с мышлением гопника он может только нападать на страны типа Грузии и Украины которые слабее в десятки раз потому что он боится получить по зубам. Подтверждение видим в Сирии. Терпит как его унижает америка и израиль. Потому напасть в принципе может но это зависит скорее не от Украины а от того когда его обидит Америка. В этом деле Труба думаю не играет никакой роли. а просто раздражить.
dima482
 
Повідомлень: 40
З нами з: 29.01.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:43

Re: Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через...

Еще забыл добавить про Турецкий поток, две нити по 15,75 итого 31,5, который уже кстати строиться!. Украина 2 млрд.дол потеряет это минимум. А это по сегодняшнему курсу более 50 млрд.грн!
AGK
 
Повідомлень: 9
З нами з: 26.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Київенерго" відключив від опалення офіс "Нафтогазу" та...
R2 » Сер 04 кві, 2018 11:12
3 94
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 кві, 2018 13:39
avax
Дрон "Пошти Росії" розбився після першого старту (відео)
R2 » Пон 02 кві, 2018 19:53
3 121
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 19:06
buratinyo
У Білорусі дороги після реконструкції стають платними
R2 » Пон 02 кві, 2018 18:16
3 106
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 18:48
myshapiton
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.