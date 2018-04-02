Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через...
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redmax11 написав: можешь смело делить свою околопотолочную цифру на 2. Посчитай сам - 55 млрд кубов уйдет на СевПоток-2 - Раха платит нам 4 бакса примерно за прокачку 1000 кубов на 100 км. Калькулятор ферштейн?это +/- 1,5 млрд баксов. Даже если влажные мечты Газпрома вопротятся в жизнь и он не сконает к тому времени под грузов собственных долгов - эта полторушка к тому времени будет нам как неприятный укус мелкого насекомого и даже не заставит выйти курс гривны из прогнозируемого коридора. Нам должно быть страшно другое - что Кремль решится на вторжение, так как больше не будет повода бояться за трубу и поставки газа
Полтора миллиарда это конечно для Украины копейки. На вторжение ни кто не пойдет. Самая нищая страна европы не нужна ни кому. Единственное , что можно взять из Украины , это человеческий ресурс высасыванием которого сейчас заняты все друзья , партнеры и враги.
repulse1815 написав: Полтора миллиарда это конечно для Украины копейки. На вторжение ни кто не пойдет. Самая нищая страна европы не нужна ни кому. Единственное , что можно взять из Украины , это человеческий ресурс высасыванием которого сейчас заняты все друзья , партнеры и враги.
"На вторжение ни кто не пойдет" - это тебе известно по результатам спиритических сеансов с головой Путина? Зачем же он отжал Крым и Донбасс - выяснить удалось?
Я могу сказать почему он отжал крым и донбасс. Путин себя с одной стороны считает царем а на самом деле он чмо. И он это знает в глубине души. Поэтому полон комплексов и очень обижается. Ну а с мышлением гопника он может только нападать на страны типа Грузии и Украины которые слабее в десятки раз потому что он боится получить по зубам. Подтверждение видим в Сирии. Терпит как его унижает америка и израиль. Потому напасть в принципе может но это зависит скорее не от Украины а от того когда его обидит Америка. В этом деле Труба думаю не играет никакой роли. а просто раздражить.