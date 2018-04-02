Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через...
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redmax11 написав: можешь смело делить свою околопотолочную цифру на 2. Посчитай сам - 55 млрд кубов уйдет на СевПоток-2 - Раха платит нам 4 бакса примерно за прокачку 1000 кубов на 100 км. Калькулятор ферштейн?это +/- 1,5 млрд баксов. Даже если влажные мечты Газпрома вопротятся в жизнь и он не сконает к тому времени под грузов собственных долгов - эта полторушка к тому времени будет нам как неприятный укус мелкого насекомого и даже не заставит выйти курс гривны из прогнозируемого коридора. Нам должно быть страшно другое - что Кремль решится на вторжение, так как больше не будет повода бояться за трубу и поставки газа
Полтора миллиарда это конечно для Украины копейки. На вторжение ни кто не пойдет. Самая нищая страна европы не нужна ни кому. Единственное , что можно взять из Украины , это человеческий ресурс высасыванием которого сейчас заняты все друзья , партнеры и враги.
repulse1815 написав: Полтора миллиарда это конечно для Украины копейки. На вторжение ни кто не пойдет. Самая нищая страна европы не нужна ни кому. Единственное , что можно взять из Украины , это человеческий ресурс высасыванием которого сейчас заняты все друзья , партнеры и враги.
"На вторжение ни кто не пойдет" - это тебе известно по результатам спиритических сеансов с головой Путина? Зачем же он отжал Крым и Донбасс - выяснить удалось?
Я могу сказать почему он отжал крым и донбасс. Путин себя с одной стороны считает царем а на самом деле он чмо. И он это знает в глубине души. Поэтому полон комплексов и очень обижается. Ну а с мышлением гопника он может только нападать на страны типа Грузии и Украины которые слабее в десятки раз потому что он боится получить по зубам. Подтверждение видим в Сирии. Терпит как его унижает америка и израиль. Потому напасть в принципе может но это зависит скорее не от Украины а от того когда его обидит Америка. В этом деле Труба думаю не играет никакой роли. а просто раздражить.
Еще забыл добавить про Турецкий поток, две нити по 15,75 итого 31,5, который уже кстати строиться!
Вроде там не все так гладко? Демонтаж трубы идет. Новость была. Или это уже третей трубы?
нет никакого турецкого потока, труба была уложена для южного, но так как весь мир против, то ее уже демонтировали и сдали на металлом, а все разговоры о потоках обычная пропаганда как и декорации керченского моста построенного на мосфильме