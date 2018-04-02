Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через...

Додано: Сер 04 кві, 2018 13:20

Я могу сказать почему он отжал крым и донбасс. Путин себя с одной стороны считает царем а на самом деле он чмо. И он это знает в глубине души. Поэтому полон комплексов и очень обижается. Ну а с мышлением гопника он может только нападать на страны типа Грузии и Украины которые слабее в десятки раз потому что он боится получить по зубам. Подтверждение видим в Сирии. Терпит как его унижает америка и израиль. Потому напасть в принципе может но это зависит скорее не от Украины а от того когда его обидит Америка. В этом деле Труба думаю не играет никакой роли. а просто раздражить.