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Після старту "Північного
потоку-2" транзит газу через...

Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:14

  redmax11 написав: можешь смело делить свою околопотолочную цифру на 2. Посчитай сам - 55 млрд кубов уйдет на СевПоток-2 - Раха платит нам 4 бакса примерно за прокачку 1000 кубов на 100 км. Калькулятор ферштейн?это +/- 1,5 млрд баксов. Даже если влажные мечты Газпрома вопротятся в жизнь и он не сконает к тому времени под грузов собственных долгов - эта полторушка к тому времени будет нам как неприятный укус мелкого насекомого и даже не заставит выйти курс гривны из прогнозируемого коридора. Нам должно быть страшно другое - что Кремль решится на вторжение, так как больше не будет повода бояться за трубу и поставки газа

Полтора миллиарда это конечно для Украины копейки. На вторжение ни кто не пойдет. Самая нищая страна европы не нужна ни кому. Единственное , что можно взять из Украины , это человеческий ресурс высасыванием которого сейчас заняты все друзья , партнеры и враги.
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:30

  repulse1815 написав: Полтора миллиарда это конечно для Украины копейки. На вторжение ни кто не пойдет. Самая нищая страна европы не нужна ни кому. Единственное , что можно взять из Украины , это человеческий ресурс высасыванием которого сейчас заняты все друзья , партнеры и враги.

"На вторжение ни кто не пойдет" - это тебе известно по результатам спиритических сеансов с головой Путина? Зачем же он отжал Крым и Донбасс - выяснить удалось?
redmax11
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:20

Я могу сказать почему он отжал крым и донбасс. Путин себя с одной стороны считает царем а на самом деле он чмо. И он это знает в глубине души. Поэтому полон комплексов и очень обижается. Ну а с мышлением гопника он может только нападать на страны типа Грузии и Украины которые слабее в десятки раз потому что он боится получить по зубам. Подтверждение видим в Сирии. Терпит как его унижает америка и израиль. Потому напасть в принципе может но это зависит скорее не от Украины а от того когда его обидит Америка. В этом деле Труба думаю не играет никакой роли. а просто раздражить.
dima482
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:43

Re: Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через...

Еще забыл добавить про Турецкий поток, две нити по 15,75 итого 31,5, который уже кстати строиться!. Украина 2 млрд.дол потеряет это минимум. А это по сегодняшнему курсу более 50 млрд.грн!
AGK
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:51

AGK
Еще забыл добавить про Турецкий поток, две нити по 15,75 итого 31,5, который уже кстати строиться!
Вроде там не все так гладко? Демонтаж трубы идет. Новость была. Или это уже третей трубы?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:56

AGK
Нужно понимать что постройка северного потока-2 это минус в бюджет порядка 3 млрд. дол., что приведёт неизбежно к росту курса доллара
Нам что от этого? За 3 млрд. дол./ 1,5 млрд. дол. разорятся? Или просто нам приятнее что у них курс повысится? :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:58

  Molchyn написав:AGK
Еще забыл добавить про Турецкий поток, две нити по 15,75 итого 31,5, который уже кстати строиться!
Вроде там не все так гладко? Демонтаж трубы идет. Новость была. Или это уже третей трубы?


нет никакого турецкого потока, труба была уложена для южного, но так как весь мир против, то ее уже демонтировали и сдали на металлом, а все разговоры о потоках обычная пропаганда как и декорации керченского моста построенного на мосфильме
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:45

  valme написав:Для работы компрессорных станций требуется порядка 20 млн. куб.м. газа в день.
Если прокачивать всего 10-15 млрд. куб.м. в год, газ будет золотой.

Насколько мне известно, по новому закону Газпром должен платить не за объем прокачанного газа, а за МОЩНОСТИ. Т.е., это будут абсолютно проблемы Газпрома насколько газ "золотой". И чем больше они будут прокачивать - тем дешевле им будет газ.

Раньше они шантажировали выключением газа, теперь ситуация идет к тому, что мы им транзит перекроем.

Напомню, сейчас растет добыча украинского газа и через 1-2 года Украина не будет зависеть от поставок. Они это понимают и потому истерят по поводу решения Стокгольма. Ведь деньги пойдут на добычу газа :lol:

Это шах.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 18:10

Re: Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через...

  myshapiton написав:Это шах

И мат. Скоро (с)
fokus
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 18:59

  серенький написав:Купим газ на западе: Гройсман сказал, что мы уже много лет не покупаем российский газ.


Как мы не покупаем март показал. Неделя минус 15 и всё какашек полные штаны.
Хорошо говорить в июле месяце как мы не покупаем. :mrgreen:
Ratatui
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