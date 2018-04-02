Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через...
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valme написав:Для работы компрессорных станций требуется порядка 20 млн. куб.м. газа в день. Если прокачивать всего 10-15 млрд. куб.м. в год, газ будет золотой.
Насколько мне известно, по новому закону Газпром должен платить не за объем прокачанного газа, а за МОЩНОСТИ. Т.е., это будут абсолютно проблемы Газпрома насколько газ "золотой". И чем больше они будут прокачивать - тем дешевле им будет газ.
Раньше они шантажировали выключением газа, теперь ситуация идет к тому, что мы им транзит перекроем.
Напомню, сейчас растет добыча украинского газа и через 1-2 года Украина не будет зависеть от поставок. Они это понимают и потому истерят по поводу решения Стокгольма. Ведь деньги пойдут на добычу газа