Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через...
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valme написав:Для работы компрессорных станций требуется порядка 20 млн. куб.м. газа в день. Если прокачивать всего 10-15 млрд. куб.м. в год, газ будет золотой.
Насколько мне известно, по новому закону Газпром должен платить не за объем прокачанного газа, а за МОЩНОСТИ. Т.е., это будут абсолютно проблемы Газпрома насколько газ "золотой". И чем больше они будут прокачивать - тем дешевле им будет газ.
Раньше они шантажировали выключением газа, теперь ситуация идет к тому, что мы им транзит перекроем.
Напомню, сейчас растет добыча украинского газа и через 1-2 года Украина не будет зависеть от поставок. Они это понимают и потому истерят по поводу решения Стокгольма. Ведь деньги пойдут на добычу газа
Ratatui написав:Как мы не покупаем март показал. Неделя минус 15 и всё какашек полные штаны. Хорошо говорить в июле месяце как мы не покупаем.
Вся эта эпопея закончится тем, что: 1. Продавать Европе газ будет в основном только США (1 мировое место по добыче газа). 2. У России покупать газ будет только Китай и Украина со скидкой в 60% от европейской. Но покупать будут по формуле Ринатердам+, так что вся прибыль от скидки осядет в определенных карманах.
PS Вроде за 4 года никто не замерз и отключения были только злостных неплательщиков.
Ratatui написав:Как мы не покупаем март показал. Неделя минус 15 и всё какашек полные штаны. Хорошо говорить в июле месяце как мы не покупаем.
Вся эта эпопея закончится тем, что: 1. Продавать Европе газ будет в основном только США (1 мировое место по добыче газа). 2. У России покупать газ будет только Китай и Украина со скидкой в 60% от европейской. Но покупать будут по формуле Ринатердам+, так что вся прибыль от скидки осядет в определенных карманах.
PS Вроде за 4 года никто не замерз и отключения были только злостных неплательщиков.
Совершенно верно, рашке вообще считанные месяцы остались до развала, а здесь - -благодаря IT, через пару лет будет вторая Франция, главное немножко потерпеть...
AlifeSoft тем не менее действительная покупка газа из ЕС в марте кое что показала. Хоть то что проскакивало по цене потерто, руководством нафтогаза сказано лишь за пару дней поставок общий баланс по закупке марта превышен на 34% стоимости чем если бы закупали по схеме существовавшей до этого. Кто заплатит?, думаю население.
AlifeSoft написав:1. Продавать Европе газ будет в основном только США (1 мировое место по добыче газа). 2. У России покупать газ будет только Китай и Украина со скидкой в 60% от европейской. Но покупать будут по формуле Ринатердам+, так что вся прибыль от скидки осядет в определенных карманах.
Я конечно сильно извиняюсь, а газ Штаты в Европу будут поставлять по непрерывной цепочке танкеров, на которых проложены трубопроводы?? "Уважаемый редактор, может лучше про реактор, про любимый лунный трактор". Рассказывайте лучше про тепловые насосы, тут я с вами почти согласен (за исключением базового вложения в кондер, который будет годами отбиваться, а потом сломается) - сам дотапливаю таковым. Не стройте иллюзий - газ у русских будут покупать еще долго и нудно, поставки из Штатов дорогого газа(расходы на сжижение и транспортировку - обратную дорогу пустым плыть, однако) смогут отжать жалкие проценты у сбыта Газпрома. Более реальной диверсификацией выглядят поставки газа с условного Туркменистана - но это весьма в отдаленном будущем с небольшой мощностью и целой кучей заинтересованых "транзитчиков", что скажется на цене. То есть для Европы, к сожалению, альтернатив особых нет и этому способствует стечение обстоятельств - в Норвегии добыча падает, закрываются атомные станции с переходом на дорогую "зеленую" энергию, Германской химической промышленности нужен дешевый ресурс и т.д.
Ratatui написав:Как мы не покупаем март показал. Неделя минус 15 и всё какашек полные штаны. Хорошо говорить в июле месяце как мы не покупаем.
Вся эта эпопея закончится тем, что: 1. Продавать Европе газ будет в основном только США (1 мировое место по добыче газа). 2. У России покупать газ будет только Китай и Украина со скидкой в 60% от европейской. Но покупать будут по формуле Ринатердам+, так что вся прибыль от скидки осядет в определенных карманах.
PS Вроде за 4 года никто не замерз и отключения были только злостных неплательщиков.
Так 4 года и зимы не было. В лучшем случае недели две за всю зиму минус 15-20.Шаровый газ штатам самим пригодится зачем поднимать европейские заводы.