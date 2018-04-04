Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через...

Додано: Чет 05 кві, 2018 08:52

AlifeSoft написав: 1. Продавать Европе газ будет в основном только США (1 мировое место по добыче газа).

2. У России покупать газ будет только Китай и Украина со скидкой в 60% от европейской. Но покупать будут по формуле Ринатердам+, так что вся прибыль от скидки осядет в определенных карманах.

1. Продавать Европе газ будет в основном только США (1 мировое место по добыче газа).2. У России покупать газ будет только Китай и Украина со скидкой в 60% от европейской. Но покупать будут по формуле Ринатердам+, так что вся прибыль от скидки осядет в определенных карманах.

Я конечно сильно извиняюсь, а газ Штаты в Европу будут поставлять по непрерывной цепочке танкеров, на которых проложены трубопроводы?? "Уважаемый редактор, может лучше про реактор, про любимый лунный трактор". Рассказывайте лучше про тепловые насосы, тут я с вами почти согласен (за исключением базового вложения в кондер, который будет годами отбиваться, а потом сломается) - сам дотапливаю таковым. Не стройте иллюзий - газ у русских будут покупать еще долго и нудно, поставки из Штатов дорогого газа(расходы на сжижение и транспортировку - обратную дорогу пустым плыть, однако) смогут отжать жалкие проценты у сбыта Газпрома. Более реальной диверсификацией выглядят поставки газа с условного Туркменистана - но это весьма в отдаленном будущем с небольшой мощностью и целой кучей заинтересованых "транзитчиков", что скажется на цене. То есть для Европы, к сожалению, альтернатив особых нет и этому способствует стечение обстоятельств - в Норвегии добыча падает, закрываются атомные станции с переходом на дорогую "зеленую" энергию, Германской химической промышленности нужен дешевый ресурс и т.д.