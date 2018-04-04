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Після старту "Північного
потоку-2" транзит газу через...

Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:03

  myshapiton написав:
  valme написав:Для работы компрессорных станций требуется порядка 20 млн. куб.м. газа в день.
Если прокачивать всего 10-15 млрд. куб.м. в год, газ будет золотой.

Насколько мне известно, по новому закону Газпром должен платить не за объем прокачанного газа, а за МОЩНОСТИ. Т.е., это будут абсолютно проблемы Газпрома насколько газ "золотой". И чем больше они будут прокачивать - тем дешевле им будет газ.

Раньше они шантажировали выключением газа, теперь ситуация идет к тому, что мы им транзит перекроем.

Напомню, сейчас растет добыча украинского газа и через 1-2 года Украина не будет зависеть от поставок. Они это понимают и потому истерят по поводу решения Стокгольма. Ведь деньги пойдут на добычу газа :lol:

Это шах.


Арсений Петрович это вы из Майами пишите? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 21:15

  mister-svet написав:Вот и хорошо, транзит в любом случае будет. Думаю в следующей власти будут более мудрые люди и всё наладится.

это ты про кого? у какой власти и шо наладится?
РОШЕН
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 04:06

  AGK написав:Нужно понимать что постройка северного потока-2 это минус в бюджет порядка 3 млрд. дол., что приведёт неизбежно к росту курса доллара


Только IT-сектор уже заводит больше 3 млрд$, рост в год более 20% (в долларовом эквиваленте). Так что стратегическим направлением является уже не труба, а IT-шники.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 04:13

  Ratatui написав:Как мы не покупаем март показал. Неделя минус 15 и всё какашек полные штаны.
Хорошо говорить в июле месяце как мы не покупаем. :mrgreen:


Вся эта эпопея закончится тем, что:
1. Продавать Европе газ будет в основном только США (1 мировое место по добыче газа).
2. У России покупать газ будет только Китай и Украина со скидкой в 60% от европейской. Но покупать будут по формуле Ринатердам+, так что вся прибыль от скидки осядет в определенных карманах.

PS
Вроде за 4 года никто не замерз и отключения были только злостных неплательщиков.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:21

  AlifeSoft написав:
  Ratatui написав:Как мы не покупаем март показал. Неделя минус 15 и всё какашек полные штаны.
Хорошо говорить в июле месяце как мы не покупаем. :mrgreen:


Вся эта эпопея закончится тем, что:
1. Продавать Европе газ будет в основном только США (1 мировое место по добыче газа).
2. У России покупать газ будет только Китай и Украина со скидкой в 60% от европейской. Но покупать будут по формуле Ринатердам+, так что вся прибыль от скидки осядет в определенных карманах.

PS
Вроде за 4 года никто не замерз и отключения были только злостных неплательщиков.


Совершенно верно, рашке вообще считанные месяцы остались до развала, а здесь - -благодаря IT, через пару лет будет вторая Франция, главное немножко потерпеть...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:35

AlifeSoft тем не менее действительная покупка газа из ЕС в марте кое что показала. Хоть то что проскакивало по цене потерто, руководством нафтогаза сказано лишь за пару дней поставок общий баланс по закупке марта превышен на 34% стоимости чем если бы закупали по схеме существовавшей до этого. Кто заплатит?, думаю население.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:44

  myshapiton написав:Насколько мне известно, по новому закону Газпром должен платить не за объем прокачанного газа, а за МОЩНОСТИ.


По какому закону?
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:52

  AlifeSoft написав:1. Продавать Европе газ будет в основном только США (1 мировое место по добыче газа).
2. У России покупать газ будет только Китай и Украина со скидкой в 60% от европейской. Но покупать будут по формуле Ринатердам+, так что вся прибыль от скидки осядет в определенных карманах.

Я конечно сильно извиняюсь, а газ Штаты в Европу будут поставлять по непрерывной цепочке танкеров, на которых проложены трубопроводы?? "Уважаемый редактор, может лучше про реактор, про любимый лунный трактор". Рассказывайте лучше про тепловые насосы, тут я с вами почти согласен (за исключением базового вложения в кондер, который будет годами отбиваться, а потом сломается) - сам дотапливаю таковым. Не стройте иллюзий - газ у русских будут покупать еще долго и нудно, поставки из Штатов дорогого газа(расходы на сжижение и транспортировку - обратную дорогу пустым плыть, однако) смогут отжать жалкие проценты у сбыта Газпрома. Более реальной диверсификацией выглядят поставки газа с условного Туркменистана - но это весьма в отдаленном будущем с небольшой мощностью и целой кучей заинтересованых "транзитчиков", что скажется на цене. То есть для Европы, к сожалению, альтернатив особых нет и этому способствует стечение обстоятельств - в Норвегии добыча падает, закрываются атомные станции с переходом на дорогую "зеленую" энергию, Германской химической промышленности нужен дешевый ресурс и т.д.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:57

  AlifeSoft написав:
  Ratatui написав:Как мы не покупаем март показал. Неделя минус 15 и всё какашек полные штаны.
Хорошо говорить в июле месяце как мы не покупаем. :mrgreen:


Вся эта эпопея закончится тем, что:
1. Продавать Европе газ будет в основном только США (1 мировое место по добыче газа).
2. У России покупать газ будет только Китай и Украина со скидкой в 60% от европейской. Но покупать будут по формуле Ринатердам+, так что вся прибыль от скидки осядет в определенных карманах.

PS
Вроде за 4 года никто не замерз и отключения были только злостных неплательщиков.


Так 4 года и зимы не было. В лучшем случае недели две за всю зиму минус 15-20.Шаровый газ штатам самим пригодится зачем поднимать европейские заводы.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:17

Re: Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через...

  Ratatui написав:Так 4 года и зимы не было. В лучшем случае недели две за всю зиму минус 15-20.Шаровый газ штатам самим пригодится зачем поднимать европейские заводы.

да не волнуйтесь вы так, обязательно следующей зимой замерзнете.
ну или через одну.
гройсманом вам клянусь.
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