Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через...

У самих IT-шников давно европейский уровень жизни. Студент, который видел книжку по JavaScript-у, может без напряга получать около 15 тыс грн.
Зарплаты профи в 100+ тыс грн не редкость.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:39
У самих IT-шников давно европейский уровень жизни. Студент, который видел книжку по JavaScript-у, может без напряга получать около 15 тыс грн.
Зарплаты профи в 100+ тыс грн не редкость.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:52
100+ зарплата рабочего на обычном заводе в Германии. Зарпла профи от 7000 EUR в месяц. На 500 евро в месяц ( 15.000гривен) не может быть ни какого европейского уровня жизни.
Додано: Чет 05 кві, 2018 12:36
Определяется ценами. Например медицина в Украине в 10-40 раз дешевле чем в той же Германии. Так что за в разы меньших затрат и почти нулевых налогов (если знать как) получается европейский уровень жизни.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Чет 05 кві, 2018 14:25
Немного по теме
Финляндия дала разрешение на строительство газопровода Nord Stream 2
реклама
|