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Після старту "Північного
потоку-2" транзит газу через...

Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:39

  antikkristall написав:а здесь - -благодаря IT, через пару лет будет вторая Франция


У самих IT-шников давно европейский уровень жизни. Студент, который видел книжку по JavaScript-у, может без напряга получать около 15 тыс грн.

Зарплаты профи в 100+ тыс грн не редкость.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:52

  AlifeSoft написав: У самих IT-шников давно европейский уровень жизни. Студент, который видел книжку по JavaScript-у, может без напряга получать около 15 тыс грн. Зарплаты профи в 100+ тыс грн не редкость.

100+ зарплата рабочего на обычном заводе в Германии. Зарпла профи от 7000 EUR в месяц. На 500 евро в месяц ( 15.000гривен) не может быть ни какого европейского уровня жизни.
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:36

  repulse1815 написав:100+ зарплата рабочего на обычном заводе в Германии. Зарпла профи от 7000 EUR в месяц. На 500 евро в месяц ( 15.000гривен) не может быть ни какого европейского уровня жизни.


Определяется ценами. Например медицина в Украине в 10-40 раз дешевле чем в той же Германии. Так что за в разы меньших затрат и почти нулевых налогов (если знать как) получается европейский уровень жизни.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:25

Немного по теме
Финляндия дала разрешение на строительство газопровода Nord Stream 2
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ ... 05-143751/
Сегодня, 5 апреля, компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство газопровода "Северный поток - 2" в финской исключительной экономической зоне (ИЭЗ), говорится в сообщении "Газпрома".
Разрешение на участок морского газопровода протяженностью 374 км в финской ИЭЗ вне территориальных вод выдано Министерством экономики и занятости Финляндии.
Волгарь
 
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