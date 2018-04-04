Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через...
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AlifeSoft написав: У самих IT-шников давно европейский уровень жизни. Студент, который видел книжку по JavaScript-у, может без напряга получать около 15 тыс грн. Зарплаты профи в 100+ тыс грн не редкость.
100+ зарплата рабочего на обычном заводе в Германии. Зарпла профи от 7000 EUR в месяц. На 500 евро в месяц ( 15.000гривен) не может быть ни какого европейского уровня жизни.
repulse1815 написав:100+ зарплата рабочего на обычном заводе в Германии. Зарпла профи от 7000 EUR в месяц. На 500 евро в месяц ( 15.000гривен) не может быть ни какого европейского уровня жизни.
Определяется ценами. Например медицина в Украине в 10-40 раз дешевле чем в той же Германии. Так что за в разы меньших затрат и почти нулевых налогов (если знать как) получается европейский уровень жизни.
Сегодня, 5 апреля, компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство газопровода "Северный поток - 2" в финской исключительной экономической зоне (ИЭЗ), говорится в сообщении "Газпрома". Разрешение на участок морского газопровода протяженностью 374 км в финской ИЭЗ вне территориальных вод выдано Министерством экономики и занятости Финляндии.
Сегодня, 5 апреля, компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство газопровода "Северный поток - 2" в финской исключительной экономической зоне (ИЭЗ), говорится в сообщении "Газпрома". Разрешение на участок морского газопровода протяженностью 374 км в финской ИЭЗ вне территориальных вод выдано Министерством экономики и занятости Финляндии.
Так, а чего ей. Она маленькая тому дала, потом тому, так и заработала.