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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 04 кві, 2018 09:18
USCB
Уважаемые форумчане, поделитесь идеями или информацией по переходу Укрсоца в ПрАТ и обединения с Альфой. Как будет проходить обединение? Будет ли сквиз аут в Укрсоце? Что делать с акциями укрсоца, ведь когда перейдет в ПрАТ на бирже торговатся не будет. А сейчас на УБ цена очень низкая, не выгодно продавать с убытком. А перспектива вообще туманная, могут ликвидировать Укрсоц если в процессе обединения сдадут лицензию. Тогда акции анулируют?
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