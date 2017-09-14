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У Росії збираються перейти на електронні трудові книжки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 кві, 2018 09:48
Пропонуємо до обговорення:
Голова Мінпраці РФ Максим Топілін підписав наказ про проведення експерименту щодо переведення в електронну форму документів, які містять відомості про працівника в частині трудових відносин.
Дивися повний текст У Росії збираються перейти на електронні трудові книжки
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Додано: Сер 04 кві, 2018 09:48
а нам то це для чого? а що в Польщі? А в Словаччині? А в Румунії?
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