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У Росії збираються перейти
на електронні трудові книжки

У Росії збираються перейти на електронні трудові книжки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:48

У Росії збираються перейти на електронні трудові книжки

Пропонуємо до обговорення:
Голова Мінпраці РФ Максим Топілін підписав наказ про проведення експерименту щодо переведення в електронну форму документів, які містять відомості про працівника в частині трудових відносин.

Дивися повний текст У Росії збираються перейти на електронні трудові книжки.
R2
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а нам то це для чого? а що в Польщі? А в Словаччині? А в Румунії?
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:55

В Германии лет 6, как такое введено. Получается что Россия перенимает от Европы хорошего больше, чем Украина, не считая цен.
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:08

  link654 написав:В Германии лет 6, как такое введено. Получается что Россия перенимает от Европы хорошего больше, чем Украина, не считая цен.

Украина назло России перейдёт на глиняные таблички :-)
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:15

  link654 написав:В Германии лет 6, как такое введено. Получается что Россия перенимает от Европы хорошего больше, чем Украина, не считая цен.

У нас такую идею давно уже продвигают, и новости по этой теме не раз обсуждались - так судя по обсуждению противников больше чем сторонников; как правило люди боятся, что электронные данные "где-то там" могут быть сфальсифицированы и утеряны, почему-то выдвигается тезис, будто старые трудовые станут недействительным документом и еще куча предрассудков и заблуждений. В общем, общество у нас не особо готово к таким нововведениям.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:48

Re: У Росії збираються перейти на електронні трудові книжки

Можно спокойно посмотреть опыт РФ и как правило, через лет 2-5 себе устроить.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:54

  mister-svet написав:Можно спокойно посмотреть опыт РФ и как правило, через лет 2-5 себе устроить.

У нас так всё и делается :)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:22

  Faceless написав: У нас такую идею давно уже продвигают, и новости по этой теме не раз обсуждались - так судя по обсуждению противников больше чем сторонников; как правило люди боятся, что электронные данные "где-то там" могут быть сфальсифицированы и утеряны, почему-то выдвигается тезис, будто старые трудовые станут недействительным документом и еще куча предрассудков и заблуждений. В общем, общество у нас не особо готово к таким нововведениям.

а может потому что у нас такие нововведения делаются через одно место. Наиболее яркий пример ID паспорта - где инфраструктура для их полноценного использования и почему у обладателя нового паспорта прав оказывается меньше чем у обладателя старого (это я о невозможности пересечь границу с РБ без заграна)? Поэтому люди и опасаются, что опять будет "хотели как лучше, а вышло как всегда".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:32

  RomanTik написав:
  Faceless написав: У нас такую идею давно уже продвигают, и новости по этой теме не раз обсуждались - так судя по обсуждению противников больше чем сторонников; как правило люди боятся, что электронные данные "где-то там" могут быть сфальсифицированы и утеряны, почему-то выдвигается тезис, будто старые трудовые станут недействительным документом и еще куча предрассудков и заблуждений. В общем, общество у нас не особо готово к таким нововведениям.

а может потому что у нас такие нововведения делаются через одно место. Наиболее яркий пример ID паспорта - где инфраструктура для их полноценного использования и почему у обладателя нового паспорта прав оказывается меньше чем у обладателя старого (это я о невозможности пересечь границу с РБ без заграна)? Поэтому люди и опасаются, что опять будет "хотели как лучше, а вышло как всегда".

Вопрос возможности или невозможности пересечь границу с РБ - к РБ. У гражданина Украины хоть с ИД паспортом, хоть с книжечкой права не меняются.
Сравнение тут неуместно, т.к. перевод трудовых в электронную форму не предполагает внедрения какой-то особой инфраструктуры, да и особым нововведением это назвать трудно - просто еще один электронный реестр.
А у народа хватает и паранойи и невежества, чтобы любую идею, здравую или нет, одинаково успешно облепить "опасениями", предрассудками, надуманными проблемами, мифами и критикой., тем более в этом сильно помогают армии журнаглистов, у которых задача из чего угодно раздуть скандал и сенсацию.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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