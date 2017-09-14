У Росії збираються перейти на електронні трудові книжки

Додано: Сер 04 кві, 2018 11:48

Можно спокойно посмотреть опыт РФ и как правило, через лет 2-5 себе устроить.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.